شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مؤتمر «التنمية المستدامة الطريق لدعم السياحة 2019» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف محافظة الإسكندرية، الاثنين، ولمدة 3 أيام مؤتمر «التنمية المستدامة الطريق لدعم السياحة 2019.. أفريقيا والعرب في عيون مصر» في دورته الرابعة، وذلك تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقية بهدف دعم السياحة العربية الأفريقية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

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ويحاضر في الجلسات الأولى والتى تحمل عنوان «تحديات التنمية المستدامة في أفريقيا ودور مصر في تعزيزھا واستقرارھا» الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، حيث يلقى محاضرة بعنوان «الدور الإيجابي للسياحة الأثرية في تعزيز أهداف التنمية المستدامة» ومحاضرة بعنوان «فرص التنمية والتعاون بين البلدان الأفريقية في إلقاء الضوء على رؤية 2030»، يلقيها السفير محمد عبدالغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي، كما يلقى الدكتور على عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحططات النووية محاضرة بعنوان «المعايير العلمية للربط بين الطاقة النظيفة وصحة الإنسان وبيئته» ومحاضرة أخرى بعنوان «القطاع الخاص والمجتمع المدني والدور الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة»، تلقيها الدكتورة ولاء الجوهري، عضو مجلس الأمومة والطفولة بجامعة الدول العربية.

وبحسب بيان رسمى للمنظمين فإن مؤتمر ومعرض هذا العام في دورته الرابعة يأتى تنظيمه في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى ولبحث الاستراتيجية العربيه للتنمية المستدامة 2030، وذلك استكمالا للدورة السابقة وكذلك توطيد علاقة مصر بالتجمعات الاقتصادية الإقليمية والشراكات الاستراتيجية العربية والإفريقية وتبادل الخبرات والمعرفة ومد جسور التعاون على جميع المستويات بين الدول العربية وشمال أفريقيا والسعي إلى تحقيق المصالح المشتركة وزيادة الاستثمار وخلق فرص للتصدير المباشر من خلال لقاءات مباشرة بين ممثل الملحق التجاري للبلدان العربية والإفريقية والشركات العارضة بالمعرض المصاحب للمؤتمر وذلك للحاق بركب الدول المتقدمة وتنمية وتبادل استخدام مصادر الطاقات المتجددة بين مصر والبلدان العربية والأفريقية الاهتمام بتحسين الصحة العامة لضمان العيش بسعادة ورفاهية صحية في جميع الأعمار الارتقاء بمستوى التعليم والتعلم من خلال طرح رؤية وأفكار جريئة للنهوض بها دور المرأة العربية والأفريقية في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة تربويا وثقافيا واجتماعيا تقليل التلوث والمحافظة على نظافة البيئة من خلال إعادة تدوير المخلفات والنفايات بمعالجة كيميائية للمواد المستهلكة، بحيث تعاد إلى الشكل الخام والذى يتم استخدامها في شتى المجالات الإحياء العمراني للمباني الأثرية والتراثية من خلال استراتيجية للتنمية المستدامة والتي تستهدف نشر وتعزيز الوعي الأثري والثقافي.

ومن المقرر أن يشارك في المعرض والمؤتمر أكاديميون وطلاب من كليات الطب بجميع تخصصاتها وكليات الهندسة بجميع تخصصاتها وكليات الإعلام والآثار والكليات العملية وشركات القطاع العام والخاص المنتمية لقطاعى الكهرباء والطاقة المتجددة والخدمات البترولية وكافة العاملين في القطاع الطبى وشركات ومصنعى الأدوية والأجهزة الطبية والمستشفيات وقطاع السياحة بكافة أنواعها (سياحة علاجية- سياحة ترفيهية – سياحة) وأعمال قطاع الاستثمار العقاري والبنوك وشركات التأمين الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا والصناعات بكافة أنواعها المختلفة وقادة وصناع القرار من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة وكبار المسؤولين المعنيين بالمسؤولية الاجتماعية.