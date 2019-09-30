المجلس القومى للمرأة يطرق أبواب السيدات بالقرى والنجوع للتوعية بخطورة الشائعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المجلس القومى للمرأة، اليوم الإثنين، حملة لطرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة" على مستوى جميع المحافظات بالقرى والنجوع. وتستهدف الحمله توعية السيدات فى كافة المحافظات بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص، وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر مزدهر، بالإضافة إلى توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى. Advertisements

كما تهدف الحملة توعية السيدات بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالاضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى فى البلاد، وأهمية دور سيدات مصر فى حماية وطننا الحبيب ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.



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