شكرا لقرائتكم خبر عن الصيدلة تحذر من عبوات مغشوشه لمطهر جروح مشهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ، من وجود عبوات مغشوشة من أشهر المحاليل المطهرة للجروح والجلد من الميكروبات والفيروسات. Advertisements وأرسلت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة ، منشوراً دورياً حمل رقم 40 لسنة 2019 للنقابة العامة لصيادلة مصر، ومديري الشئون الصحية بالمحافظات بشأن وجود عبوات مغشوشة من مستحضر محلول مطهر. ورصدت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي وجود العبوات المشغوشة في الأسواق، مدون عليها تشغيلة رقم "P9836007"، إنتاج سبتمبر 2018، وتاريخ انتهاء صلاحية في سبتمبر 2021.

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