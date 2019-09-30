شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع وصلة مترو المطار بعد تعديل مسارها فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 8 معلومات أهم ما يريد القارئ معرفته، عن مشروع وصلة مترو المطار ، بعد إجراء تعديلات على مسارها، وإلغاء مقترح مدها من محطة هليوبوليس.

1ـ تقرر مد الخط الثالث من محطة عدلى منصور بجوار موقف العاشر من رمضان لتصل إلى المطار.

2ـ وصلة مترو المطار بعد التعديل الأخير ستكون عبر جسم علوى، بعدما كانت نفقية قبل إلغاء مقترح المد من محطة هليوبوليس للمطار.

3ـ يجرى حاليا دراسة إنشاء محطات فى الوصلة بين محطة مترو عدلى منصور والمطار أو جعلها وصلة واحدة.

4ـ سيتم طرح مناقصة عالمية عقب الانتهاء من كافة إجراءات وتجهيز مستندات الطرح لاختيار الشركة المنفذة للمشروع.

5ـ يهدف هذا التعديل يستهدف تقليل تكلفة تنفيذ هذا المشروع.

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6ـ الخط الثالث للمترو سيربط مع مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان فى محطة عدلى منصور التى ستكون تبادلية لكافة وسائلة النقل.

7ـ كان مدرج بالتصميم الأساسى للخط الثالث انطلاق وصلة نحو مطار القاهرة ضمن المرحلة الرابعة من الخط الثالث، تبدأ من محطة هليوبوليس بمصر الجديدة مارا بشارع الحجاز نحو شيراتون وصولا حتى مطار القاهرة قبل إلغاء هذا المقترح.

8ـ سيتم بدء التنفيذ فى وصلة مترو المطار بعد تعديل مسارها قريبا عقب اختيار الشركة المنفذة لها.