شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو للحبيب الجفرى يدافع عن مصر ويثير إعجاب رواد السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت العديد من صفحات السوشيال ميديا، مقطع فيديو من حلقة الداعية الحبيب بن على الجفرى، فى لقاء سابق مع قناة "bbc"، حيث رد الداعية على سؤال مقدم البرنامج حول موقفه من الدولة المصرية، سوف يقلل من مصداقيته قائلا: "أنا أقف مع قضية وجود وبقاء الدولة المصرية.. نعم أنا مع الجيش المصرى ومع بقاء الدولة المصرية.. وقضية نظرة الناس لا تشغل بالى لأنى صادق وأعامل الله".

وتابع الداعية الحبيب بن على الجفرى: "من يتحدثون عن الديمقراطية والحكم الرشيد .. لماذا لا يتحدثون عن مطالب المواطنين فى دولة فلسطين؟!.. ومن حقوق الإنسان التى يجب أن يحظى بها أيضا الأمن والأمان.. وأن يعيش فى دولة قوية.. ورأينا الدولة المصرية وهى تدمر فى عام 2003 بزعم الديمقراطية بقيادة جورج بوش وتونى بلير، فى حين أن الديمقراطية تقتضى عدم الاعتداء على دولة أخرى من قبل دولة بريطانيا، وخرجت مظاهرة مليونية تطالب بريطانيا بعدم دخول الحرب ولكن تم تجاهل الديمقراطية، متابعا حديثه لمذيع البى بى سى: "يوجد لديكم من يستغل الديمقراطية والمبادئ الإنسانية.. ما هذا العبث؟.. تحدث شعوب عن تبحث عن "اللقمة" عن ترف حرية التعبير.. ما هذا المعايير التى تتكلم عنها؟!".

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