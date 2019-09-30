شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: نتائج منظومة المخلفات تبدأ فى الظهور خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الإنتاج الحربى، إن الدولة تولى اهتمام كبير، لملف المخلفات خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن عام 2019، سيكون تاريخى بالنسبة لهذا الملف فى مصر، موضحا أن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وعدد من الجهات المعنية بدؤوا العمل منذ فترة، واليوم يشهدوا انطلاق منظومة رصد المخلفات.

وأوضح خلال كلمته، بمؤتمر وزارة البيئة المنعقد الآن، أن منظومة رصد المخلفات، تؤكد أن الدولة حريصة علي كل مشروعاتها القومية التي تطلقها، وعلي مستوى النتائج المرجوة منها، قائلا: سنرى نتائج منظومة المخلفات خلال 2019، والمنظمة كاملة تستغرق 3 سنوات للتطبيق، ونؤكد أنها ستعيد لمصر مظهرها الحضارى.

فى سياق متصل، قال الفريق عبد المنعم ألتراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن منظومة رصد المخلفات مشروع ضخم يعيد لمصر وجهها الحضارى لمصر، ويحافظ علي نظافة الشوارع والأحياء، وتبدأ من أصغر قرى في مصر، وحتى أكبر حى، حيث استغرقت فترة إعداد كبيرة، وتنسيق بين أجهزة الدولة، مما يؤكد وجود إرادة سياسية لتغيير وجه مصر للافضل، لجعل المواطنين يعيشون فى بيئة أفضل.