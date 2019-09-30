شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. السيسى ينتصر للمرأة المصرية من التهميش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى كل مناسبة رسمية وغير رسمية على التعبير صراحة عن تقديره للمرأة المصرية سواء بكلمات الشكر والامتنان أو حتى اتخاذ إجراءات تثبت فعالية دورها داخل المجتمع.

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وتجلى هذا التقدير فى أمور عدة بداية من تحيته للسيدة نحمده سائقة الميكروباص مرورا بمنى السيد فتاة العربة وصولا إلى مروة فتاة التروسيكل إبنة محافظة الأقصر وغيرهن كثيرات.

وبخلاف هؤلاء السيدات اللائى حرص الرئيس على لقائهن بنفسه للإشادة بتجربتهن الحياتية إلا أنه يعد أول رئيس ولى المرأة اهتماما خاصا وأجبر كافة مؤسسات الدولة على ذلك بعدما خصص عام 2017 ليكون عام المرأة بالإضافة إلى أن المرأة المصرية حظيت فى عهده بتمثيل نيابى أسفل قبة البرلمان وصل إلى 15%.

وبخلاف هذا كله تعد حكومة السيسى هى الأولى التى تشهد وجود 6 سيدات يحملن حقائب وزارية مختلفة كبرهان على نيته لتمكين المرأة بشكل أكثر فى الحياة السياسية باعتبارها كيان فعال فى المجتمع.