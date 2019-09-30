شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات تنموية فى سوهاج بتكلفة 2 مليار و421 مليون جنيه × 8معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1 - محور طما العلوى على النيل، تكلفته مليار و55 مليون جنيه، وهو عبارة عن محور تقاطع حر وتبلغ تكلفة المراحل الثلاث 1.55 مليار جنيه، ويأتى فى ظل اهتمام الدولة بالمشروعات التنموية وخاصة فى صعيد مصر، وسيساهم فى ربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى بطول 40 كم، وتنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الاثرية بالمنطقة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة فرص عمل جديدة.

2 - متحف سوهاج القومي، بتكلفة 72 مليون جنيه، ويقع على مساحة 8700 متر مربع، ويضم 6 قاعات للعرض ونحو ألف قطعة أثرية وهذه القطع الأثرية ما بين مومياوات وتوابيت خشبية وتماثيل وأحجار ثقيلة وعُملات ذهبية وبرونزية وقطع أثرية صغيرة ثمينة) فرعونى- إسلامي- قبطي- يونانى- رومانى- بطلمى) بالإضافة لساحة كبيرة.

3 – كوبرى طهطا العلوى بتكلفة 80 مليون جنيه، وتم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة النقل أعلي خطوط السكك الحديدية، ويهدف لتوفير السيولة المرورية من الشرق إلي الغرب بطول 10500 مترًا، وعرض 16 مترًا، وسهولة ربط شرق وغرب النيل، كما تم إنشاء كوبري الكباش بالأقصر ليحقق مدى الرؤية لطريق الكباش الأثري كمنطقة جذب سياحي.

4 – كوبرى جرجا على النيل بتكلفة 497 مليون جنيه، تم إنشاؤه بطول 10 كيلو متر، لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، بما يحقق ربط طريقى القاهرة أسوان الصحراوى والصعيد البحر الأحمر شرقاً الصحراوى غرب النيل، ويلغى التقاطعات السطحية بين حركة المركبات والمشاة على مزلقانات السكك الحديد بجرجا، بهدف خلق مجتمعات عمرانية، ومحاور تنمية جديدة، وتنشيط حركة التجارة والسياحة والصناعة على جانبى النيل، والحدث من الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين.

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5 - بتكلفة 143 مليون جنيه تم استكمال ازدواج طريق أسيوط - سوهاج الغربي، ويعمل الطريق على تيسير الحركة المرورية، والتخفيف من حدة الاختناقات التي يعاني منها الطريق بطول 40 كيلو بتكلفة 143 مليون جنيه.

6 - تصميم وتنفيذ المأخذ وخط المياه العكرة بمدينة سوهاج بتكلفة 164 مليون جنيه ومحطة لتنقية مياه تصرف 25000 م3/يوم(مرشحات - مروقات - مبنى الكلور-مبني طلمبات مياه مرشحه - توليد - محولات - أسوار - خزان أرضى سعة 10500 م3-المكثف- احواض تجفيف -خزان الغسيل-طلمبات الغسيل ).

7- تطوير منطقة السماكين فى المنشأة بتكلفة 410 ملايين جنيه، وجاءت عملية التطوير للمنطقة ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للارتقاء بمستوى حياة سكان المناطق العشوائية، من خلال خطتين متوازيتين، كانت الأولى: الخطة الوطنية للقضاء على ظاهرة العشوائيات، التى حملت فى طياتها مشروع "مصر بلا عشش"، بهدف توفير مسكن آمن وملائم، لسكان المناطق العشوائية الخطرة المهددة لحياة قاطنيها سواء من الدرجة الأولى أو الثانية.

8 - الإسكان الاجتماعى بمدينة سوهاج الجديدة، تم تنفيذ 7656 وحدة سكنية (319 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة سوهاج الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذ 3744 وحدة (156 عمارة)، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 1340 وحدة (67 عمارة) بنموذج البندق، وتم طرحها بمحور الإيجار.