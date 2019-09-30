شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة: لن نفصل التيار عن أى مستثمر و طرق عديدة لسداد المتأخرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحاسب محمد السيسى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة لم و لن تقوم بفصل التيار عن أى مستثمر تعثر فى سداد فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة به، موكدًا أن هناك العديد من أنظمة السداد داخل الشركة التيسير على المستثمرين.

وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه اجتمع برئيس جميعة المستثمرين بـ6 أكتوبر لحل مشاكل أصحاب المصانع والشركات التى تراكمت عليها مديونيات للكهرباء، موضحا أنه تم الاتفاق على آلية بين شركة جنوب القاهرة و جمعية المستثمرين لسداد المتأخرات بطرق ميسرة.

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وأشار رئيس شركة جنوب القاهرة، إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تقدم كافة التسهيلات لجميع المشتركين ليتمكنوا من سداد المتأخرات وبدون فوائد ، مشيرا إلى أنه يستهدف تحصيل كافة المتأخرات لدى المشتركين خلال الأشهر القليلة المقبلة.