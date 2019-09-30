"سري للغاية".. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل انتخابات لجان البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

فرض ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية البرلمانية، حالة من التكتم الشديد على الأسماء المرشحة، لخوض انتخابات اللجان النوعية، لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، المقرر غدًا الثلاثاء، وفق القرار الجمهوري الصادر بدعوة المجلس للانعقاد في الأول من شهر أكتوبر المقبل.

اجتماعات مكثفة

وعقد حزب "مستقبل وطن"، وائتلاف "دعم مصر" وفقًا لمصادر مطلعة، اجتماعات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية، للتنسيق بينهما لحسم القائمة النهائية التي سيدفع بها الائتلاف لخوض الانتخابات على رئاسة اللجان وهيئة المكتب التي تضم وكيلين وأمين سر.

وقال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة، بمجلس النواب لـ"الخليج 365"، إن الائتلاف وجّه الدعوة لهيئة المكتب، وعدد من الأعضاء لعقد اجتماع للتشاور فيما بينهما، حول الأسماء المرشحة للقائمة النهائية التي ستمثل الائتلاف في انتخابات اللجان، مؤكدًا أنه سيترشح على رئاسة لجنة السياحة قائلًا: "فرصي قوية في الحفاظ على مكاني كرئيس للجنة السياحة".

وتوقع صدقي، أن تحسم معظم اللجان بالتزكية، خاصة أن دور الانعقاد الأخير يكون الأقل منافسة بين النواب، نظرًا لانشغالهم بدوائرهم الانتخابية.

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وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إن جميع أعضاء هيئة مكتب الخطة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى، مستمرين في مكانهم في اللجنة، للعام الخامس على التوالي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تحسم باقي اللجان بالتزكية".

4 لجان في مهب التغيير

وتوقعت مصادر مطلعة، أن عددًا من رؤساء اللجان سيحتفظون بأماكنهم وهم رؤساء لجان "الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، النقل، الاقتراحات والشكاوى، الشئون العربية، اللجنة الاقتصادية، العلاقات الخارجية، حقوق الإنسان، الزراعة، التضامن، الصحة، الاتصالات، السياحة، الشباب والرياضىة والثقافة والإعلام".

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يطال التغيير عدد محدود من اللجان مثل "لجنة التعليم والإسكان والمشروعات الصغيرة، والشئون الأفريقية".

وأوضحت المصادر، أن ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن، فرضا حالة من السرية والكتمان على الأسماء المرشحة، لانتخابات الجان النوعية سواء على رئاسة اللجان أو أمانة السر والوكيلين.. "الأمر يدار بشكل سري للغاية"، بحسب المصادر.​​