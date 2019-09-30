الارشيف / أخبار مصر

تعرف على تفاصيل طقس الاثنين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 33

شبين الكوم 22 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 30

الإسكندرية 24 28

بلطيم 22 29

مطروح 22 29

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 33

Advertisements

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 33

العريش 20 30

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 27 34

الفيوم 24 33

بني سويف 23 33

المنيا 22 34

أسيوط 22 34

سوهاج 22 35

قنا 24 37

الأقصر 24 39

أسوان 25 39 ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل طقس الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا