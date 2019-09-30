تعرف على تفاصيل طقس الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 33

شبين الكوم 22 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 30

الإسكندرية 24 28

بلطيم 22 29

مطروح 22 29

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 33

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الإسماعيلية 21 34

السويس 22 33

العريش 20 30

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 27 34

الفيوم 24 33

بني سويف 23 33

المنيا 22 34

أسيوط 22 34

سوهاج 22 35

قنا 24 37

الأقصر 24 39

أسوان 25 39 ​