إحباط تهريب 5 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحبط ضباط مباحث التموين بالجيزة، مخطط مدير مخبز سياحي بأكتوبر لتهريب الدقيق المدعم في السواق السوداء.

وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير إدارة مباحث التموين بالجيزة، مفادها قيام "عماد الدين. ع" صاحب مخبز سياحي في الحي 11 دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة استخراج 82% والذي يتم صرفة بنظام الحصص للمخابز المرخصة لإنتاج الخبز البلدي والذي يصرف علي بطاقات صرف الدعم.

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المتهم يبيع تلك الكميات من الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء محدثا أضرارة جسيمة بالاقتصاد القومي بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

تم القيام بحملة صحبة مفتشي التموين استهدفت المخبز المشار إليه أسفرت عن ضبط المدير المسؤول "محمد. ع" 32 سنة، مقيم بالقليوبية، وبتفتيش المخبز عثر على 100 جوال دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة استخراج 82% زنة الواحد 50 كجم مدعم من قبل الدولة بإجمالي 5 أطنان.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.