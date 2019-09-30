أمن الجيزة يضبط 42 متهمًا بالاتجار في المخدرات و15 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء محمد الشريف؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 42 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 1895 جرام حشيش، 437 قرصا مخدرا، و201 جرام هيروين و1170 جراما من مخدر الإستروكس.

في مجال قضايا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط 15 متهما -دفاع عن النفس- عُثر بحوزتهم على 10 فرد خرطوش محلية الصنع عيار 9مم، و5 طبنجات عيار 9مم، و23 طلقة مختلفة الأعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.