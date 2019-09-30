النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تشهد محاور وميادين القاهرة والجيزة، ظهور كثافات مرورية متحركة، اليوم الاثنين، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس، وسط انتشار أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات ورفع أي معوقات.

وارتفعت الكثافات المرورية بمحور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان مرورية متقطعة في حركة السيارات، وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين.

ويشهد كوبري 6 أكتوبر تكدسًا مروريًا بالاتجاه القادم من المهندسين وحتى مدينة نصر، ومن الجيزة اتجاه وسط البلد، واصطفت السيارات أعلى كوبري 15 مايو بالاتجاه للقادم من شارع جامعة الدول وفي طريقه إلى منطقة الإسعاف، وكذلك الأمر المتجه من ميدان مصطفى محمود ظهرت كثافات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

Advertisements

وشهد ميدان مصطفى محمود انسياب في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو في ظل تواجد مروري.

وظهرت كثافات مرورية في كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد وسط البلد إلى الدائري، ومن الدائري إلى المعادي وبشارع قصر العيني، وبنفق الأزهر كثافات متحركة للمتجه من صلاح سالم اتجاه ميدان الأوبرا، وكثافات مرورية بشوارع الهرم وصولا إلى قسم الطالبية

وتباطأت حركة السيارات حتى شارع نصرالدين ونزلة جامعة القاهرة، كما ارتفعت الكثافات المرورية بشارع فيصل من الطالبية وصولا إلى مطلع كوبري فيصل وصولا إلى ميدان الجيزة، وكذلك الأمر في شارع السودان وصولا إلى شارع جامعة الدول وحتى إمبابة.