القبض على عاطلين كونا عصابة لتجارة الحشيش في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكنت ضباط مباحث أوسيم من ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا للاتجار في الحشيش.
وردت معلومات أكدتها تحريات المقدم مجدي موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، مفادها قيام كلا من:
"فرج. م" 35 سنة عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا مخدرات وسلاح أبيض، و"أحمد.ع" 25 سنة عاطل، يقيمان بشتيل، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان أحمد عادل ووليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق، معاونو مباحث أوسيم، من ضبطهما حال سيرهما بدائرة المركز مستقلين سيارة أجرة "تاكسي" قيادة الأول وبحوزتهما 7 فرش حشيش وزنت 1 كيلو و750 جراما، هاتفي محمول ومبلغ مالي.
أمام العميد مجدي عزيز مأمور قسم أوسيم، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين والسيارة لتسهيل ترويجها، والمبلغ حصيلة بيعها.
تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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