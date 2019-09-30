مباحث إمبابة تداهم وكر تاجر سلاح في المنيرة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: داهمت مأمورية من ضباط مباحث إمبابة منزل عاطل اتخذه وكرا لتجارة السلاح والذخائر بدون ترخيص بمنطقة المنيرة الغربية. وردت معلومات أكدتها تحريات الرائد محمد بهاء معاون مباحث إمبابة، مفادها قيام "محمود. ع" 29 سنة، عامل مقيم 22 شارع عبد الحميد المنيرة الغربية، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذا منطقة سكنه مسرحا لنشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته بندقيتي خرطوش "بامب أكشن" عيار 12 مم، و16 طلقة من ذات العيار. أمام المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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