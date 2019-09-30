"كمين إمبابة" يوقع مسجل مخدرات بحيازته 4 فرش "حشيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن في الجيزة، اليوم الاثنين، القبض على مسجل خطر بإمبابة؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

وردت معلومات أكدتها تحريات الرائد علاء غنام الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها بأن "أحمد م." 30 سنة، عاطل مقيم بالوراق، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات يتاجر في المواد المخدرة، متخذًا دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال سيرة بمنطقة أرض الجمعية وبحيازته 4 فرش "حشيش" تزن 1 كجم، هاتفي محمول ومبلغ 285 جنيهًا.

أمام المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.

وزتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.