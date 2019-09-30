ضبط 9 آلاف قرص "ترامادول" في منزل عاطل ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: داهم ضباط مباحث بولاق الدكرور، اليوم الاثنين، منزل عاطل اتخذه وكرًا لتجارة الأقراص المخدرة في منطقة بولاق الدكرور. ووردت معلومات للنقيب أحمد يحيى، معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بأن "كمال أ." 24 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص، يزاول نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالعقاقير المخدرة متخذًا منطقة سكنه مسرحًا لنشاطه. Advertisements وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبحيازته 9 آلاف قرص لعقار "ترامادول" المخدر ومبلغ 38 ألف جنيه. وأمام المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، اعترف المتهم بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة بيعها. وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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