"نوال" تطلب الخُلع: "بيضربني بالخرطوم قدام بنته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفعت "نوال س." دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيري، تطلب فيها الخُلع من زوجها، مبررة: "بيضربني بالخرطوم أدام بنته".

وبحسب أوراق القضية، تزوجت "نوال س." 35 سنة من "فتحي م." سائق ميكروباص، قبل 5 سنوات، في زواج تقليدي عن طريق أحد جيران الزوج، فبعد تعارفهما اقتنعت به وواقفت على الخطبة، التي لم تكمل شهر، وانتقلا إلى عش الزوجية.

وقالت الزوجة إن زوجها داوم على إسعادها في الأشهر الأولى للزواج، خاصة مع علمه بحملها، وبعدما أنجبت طفلتهما "همسة" 5 سنوات، وتعطل زوجها عن العمل بدأت الخلافات بينهما.

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تضيف الزوجة: "مع كثرة خلافاتنا ظهرت صفات زوجي غير المقبولة، مفيش مصروف بيت بالأسبوع وصل الحال بيا بنزولي لبيت أهلي للحصول على طعام من أجلي طفلتي، زوجي عايش في غيبوبة المخدرات، ومش معانا، رغم وجوده بالمنزل إلا أنه لا يشعر بطفلته التي تطالبه بالمصروف وهو غير قادر على تلبية طلباتها".

ظل وضع الزوج يزداد سوء وعندما واجهته الزوجة أكثر من مرة، اعتدى عليها بالضرب مستخدمًا "خرطوم" فهربت غاضبة إلى منزل أسرتها، طالبة التخلص منه، حماية لها ولطفلتها.

واختتم الزوجة دعواها: "رفض زوجي وضع حل وطالبني برجوعي إلى البيت حتى لا يقوم بضربي أمام أسرتي".

ولجأت الزوجة لمحكمة الأسرة تطلب الخلع في الدعوى رقم 4272 لسنة 2018 وما زالت منظورة أمام المحكمة.​