شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 30 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
القاهرة.. تنظم وزارة البيئة فعاليات مؤتمر إطلاق منظومة رصد المخلفات في بعض أحياء محافظة القاهرة، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ومحافظ القاهرة خالد عبدالعال.
دبي.. ينظم بنك الاستثمار «بلتون فاينانشيال» أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة وشمال إفريقيا، مؤتمرا ترويجيا للاستثمار في مصر، أمام أكثر من 17 صندوقا استثماريا إقليميا ودوليا، تدير أصولا تتجاوز قيمتها تريليون دولار في مختلف دول العالم.
رام الله.. تغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، أمام المصلين، بحجة الأعياد اليهودية.
باريس.. تنطلق مراسم التأبين الرسمية للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وسط حضور دولي وعربي.
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