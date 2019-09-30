شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توفير السلع الغذائية لفروع مشروع جمعيتى بنفس أسعار المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليا توفير السلع الغذائية لفروع مشروع جمعيتى الخاصة بشباب الخريجين بالمحافظات المختلفة لطرحها للمواطنين، بنفس أسعار المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة للوزارة.

وتعمل وزارة التموين حاليا على الاستمرار فى تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى، حيث تقوم الشركات باستكمال الإجراءات مع المقبولين وإجراءات التشطيبات اللازمة، وتم عمل المعاينات النهائية، على أن تدخل هذه المنافذ الخدمة وفقا لاحتياجات كل منطقة بعدما تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى.

كانت وزارة التموين قد قررت تشكيل لجنة مشكلة من الشركات المعنية ومديريات التموين بمعاينة منافذ المشروع والـتأكد أن مساحة المنفذ لا تقل عن 30 مترا وتبعد بمسافة لا تقل عن 500 متر عن أقرب منفذ لطرح السلع التموينية، حيث يتم إعداد تقارير وإرسالها الى الوزارة لأخذ الموافقات النهائية