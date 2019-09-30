شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الحكم على الفنانة "بوسى" بتهمة التهرب من سداد 1.827 مليون جنيه ضرائب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، حكمها على الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب.
كانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات إنتاج فنى، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و 827,210 ألف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الحكم على الفنانة "بوسى" بتهمة التهرب من سداد 1.827 مليون جنيه ضرائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.