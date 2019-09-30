شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الحكم على الفنانة "بوسى" بتهمة التهرب من سداد 1.827 مليون جنيه ضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، حكمها على الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب.

كانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

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وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات إنتاج فنى، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و 827,210 ألف جنيه.