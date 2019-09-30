7 إجراءات تنفذها "التعليم العالى" لتطوير منظومة البعثات.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 7 إجراءات تنفذها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لتطوير تطوير بيئة وآليات العمل بالإدارة المركزية للبعثات التابعة للوزارة، يرصد ”الخليج 365”، أهم هذا الإجراءات فى النقاط التالية: 1- تم البدء فى نقل الإدارة المركزية للبعثات إلى مقرها الجديد بحي السفارات بمدينة نصر. 2- تم تشكيل لجنة لفحص ملفات العائدين حتى عام 2013 وإعدادها للحفظ بالهيئة القومية لدار الوثائق. 3- جارى إعداد المرحلة الثانية من تصنيف العائدين حتى عام 2017 وفقاً للدول والجامعات المصرية؛ تمهيداً لنقلها إلى دار الوثائق للحفظ بطريقة علمية. Advertisements 4- تم إنشاء نظام إلكتروني موحد خاص بالمراسلات بين والإدارة المركزية للبعثات والجامعات والمراكز البحثية والجهات الموفدة والمكاتب الثقافية في الدول المختلفة. 5- سيتم تفعيل المنظومة الجديدة بداية من شهر أكتوبر لإرسال جميع القرارات والإعلانات الخاصة بالبعثات بشكل إلكتروني موثق يضمن السرعة وسهولة نشر المعلومات في الوقت المناسب. 6- تم إنشاء صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي Linkedin للتواصل مع الباحثين والدارسين والعلماء في مصر والخارج. 7- سوف يتم بث محاضرة حية تفاعلية (webinar) على الإنترنت في خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر للتعريف بشروط الإعلان الموحد للبعثات والإجابة على أسئلة الراغبين في التقدم للإعلان.

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