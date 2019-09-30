شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" بالقليوبية: تعيين 1777 شابًا منهم 21 من ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف "دسوقي" لـ ”الخليج 365”، أنه عدد المنشآت التي تم التفتيش الدوري عليها خلال الشهر الجاري بلغ 864 منشأة، وبلغ عدد الحملات النهارية 22 حملة على 30 منشأة، وبلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها للمنشآت المخالفة 31 محضر، مشيرا إلى أنه بلغ عدد الشكاوى العمالية خلال نفس الفترة لمكاتب العمل 189 شكوى، وتم تسوية 20 شكوى منها وديا عن طريق مكاتب العمل، فيما تم إحالة 88 شكوى منها للقضاء، و68 شكوى ما زالت تحت البحث، وحفظ 13 شكوى.

وأضاف "دسوقي"، أنه في مجال قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة بلغ عدد من صدر لهم شهادات قياس مستوى 1672 شهادة، فيما بلغ عدد من صدر لهم تراخيص مزاولة الحرفة 1682 كارنية، مشيرا إلى أنه تم بدء دورة تدريبية في الملابس الجاهزة من الاول من أغسطس الماضي وتستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل بمركز التدريب المهني بالخانكة.