شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تطوير ميادين أبو الريش والسيدة وزين العابدين وتحويل مقلب قمامة لحديقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد حى السيدة زينب جنوب القاهرة، برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، حملات نظافة مكثفة مؤخرا انعكست نتائجها على المظهر الجمالى للحى خاصة بالشوارع والميادين الرئيسية، حيث شهد ميدان السيدة زينب أمام مسجد السيدة زينب تطويرا فى الإنارة والمسطحات الخضراء ليظهر بشكل جمالى يليق بالحى التاريخى.

وزين الحى ميدان السيدة زينب بوضع الفازات الجمالية تحمل الورود كما حول الحى مقلبا للقمامة لحديقة بعد نقل المقلب بعيدا عن المسجد الذى يشهد زيارات من جميع المحافظات، كما طور الحى ميدان أبو الريش أمام محطة مترو السيدة زينب ليغير شكل المكان بإنشاء حديقة وسطى وإنارتها.

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وشهد ميدان زين العابدين تطورا حيث تم تجديد الحديقة والإنارة مما انعكس على الشكل الجمالى للميدان، كما شهدت شوارع الحى تغيير الإنارة لتضاء بالليد ضمن خطة الدولة لترشيد الاستهلاء وتحسين المظهر الجمالى بالشوارع.

وفى السياق ذاته أعلن رئيس حى السيدة زينب عن تنظيم مسابقة لأفضل شارع فى نطاق حى السيدة زينب، مشيرا إلى أن المسابقة تركز على دهانات واجهات العقارات ونظافة أسطح العقارات والمناور والمشاركة الشبابية فيها، وهناك جوائز ماليه للمركز الأول وتكريم ، بناءاً على تقيم اللجنة المشكلة لزيارة كافة الشوارع بنطاق الحى ووضع التقيم النهائى.