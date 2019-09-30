شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السكة الحديد تعلن إنهاء أعمال تطوير محطة دمنهور نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد أن أعمال تطوير محطة دمنهور بالبحيرة ستنتهى بالكامل نهاية العام الجارى، وأن معدلات التنفيذ تعدت حتى الآن الـ 80%، و أنها تشمل هدم وإعادة إنشاء المحطة من مباني وأسوار وأرصفة ومظلات لانتظار الركاب ومخزن بضائع وحجرات كهرباء وكوبري مشاة وخزان حريق وإنشاء عدد 3 مشايات لمداخل المحطة جهة الطالع.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه يجرى خلال تنفيذ مشروع تطوير المحطة رفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة التى يجرى تطويرها، حفاظًا على سلامة الركاب وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل سهولة حصول الركاب والطلبة على التذاكر، مع استمرار العمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء هذا المشروع.