حدث ليلًا| السيسي يطمئن المواطنين بشأن بطاقات التموين.. وأم ألقت ابنتها في ترعة بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس الأحد، والساعات الأولى من اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نرصد بعضًا منها في التقرير التالي:

- "اطمئنوا".. السيسي يوجه رسالة للمواطنين بشأن تنقية بطاقات التموين

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين المدرجين بمنظومة الدعم التمويني، بأنه يتابع إجراءات تنقية البطاقات بنفسه.

- التموين: لن يتم إيقاف أي بطاقة تموينية إلا عقب فحص التظلم المقدم من صاحبها (فيديو)

قال وزير التموين، إن الدولة توجهت إلى إنشاء قاعدة بيانات ساهمت في استفادة محدودي الدخل من الدعم، مؤكدًا أن الدعم التمويني يستفيد منه نحو 470 ألف أسرة.

- "الصحفيين" تكرّم الشاذلي والعربي والكنيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

قال حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، إن النقابة ستكرّم عددًا من رموز حرب أكتوبر المجيدة على هامش احتفاليتها بذكرى النصر على مسرحها، غدًا الثلاثاء.

"دعم مصر" مشيدًا بتدخل الرئيس في ملف التموين: السيسي ينحاز للشعب دائمًا

أشاد رئيس ائتلاف "دعم مصر" عبدالهادي القصبي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكليف الحكومة لتوجيه الدعم وخاصة في مراجعة تنقية بطاقات التموين.

- "قلت أقتلها وأحرق قلبه".. حبس سيدة ألقت رضيعتها في ترعة انتقامًا من زوجها بالأقصر

قررت نيابة الأقصر، مساء أمس الأحد، حبس السيدة المتهمة بإلقاء طفلتها حديثة الولادة في مياه ترعة ساحل أرمنت جنوبي غرب المحافظة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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- نائب ديمقراطي: تحقيق عزل ترامب سيركز على إساءة استغلال السلطة

أكد زعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز، اليوم الأحد، أن التحقيق البرلماني الذي بدأه النواب الديمقراطيون بالكونجرس، الأسبوع الماضي، بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب..

- محمد بن سلمان: سيتم محاسبة المسؤول عن مقتل "جمال خاشقجي"

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إنه سيتم محاسبة المسؤولين عن مقتل الكاتب "جمال خاشقجي" التي وصفها بـ"المؤلمة"، مضيفًا أن العدالة ستأخذ مجراها في النهاية.

- محمد بن سلمان: أمامنا مستقبل رائع والحرب آخر ما نريد

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إنه على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام تهديدات إيران للاقتصاد العالمي، مضيفًا أن اعتداء "أرامكو" ضرب قلب إمدادات الطاقة للعالم.

- محمد بن سلمان: الإيرانيون لا يريدون الجلوس على طاولة الحوار

وصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الاعتداء على شركة "أرامكو" بـ"العمل الأحمق" الذي استهدف إيقاف 5% من إمدادات العالم من البترول، مضيفًا أن الإيرانيين لا يريدون الجلوس على طاولة الحوار.

- محمد بن سلمان: إيران أنفقت 150 مليار دولار لدعم الميليشيات الإرهابية

قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن إيران أنفقت 150 مليار دولار، على الميليشيات الإرهابية وليس على التنمية، مضيفًا أن تدخل السعودية في اليمن منع تحويلها إلى مقر جديد لداعش والقاعدة.

- "خوفًا من تعقب جثمانه".. عائلة روبرت موجابي تدفنه في تابوت صلب مغطى بالخرسانة

دفن جثمان الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موجابي عقب 22 يومًا من وفاته، عن عمر ناهز 95 سنة، لكن ظل الجدل محيطًا بالزعيم الراحل حتى بعد دفنه، جراء الطريقة الغريبة التي قررت أسرته دفنه بها.