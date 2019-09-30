شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يقلص المساعدات الموجهة للمزارعين فى تركيا ويحرمهم من الإعفاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يتبع سياسة جديدة بشأن المزارعين الأتراك فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها أنقرة، حيث سيتجه نحو تقليص المساعدات التى يوجهها إلى المزارعين.

فى هذا السياق ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أنه من المنتظر تطبيق تغييرات على الدعم الزراعي في تركيا، سيحرم بموجبها المزارعين من إعفاءات على الديزل والأسمدة والأقساط التأمينية، حيث إنه اعتبارا من عام 2020 ستنحصر المساعدات المالية المقدمة للمزارعين بين 500 ليرة وألف ليرة كحد أقصى بغض النظر عن مساحة القطعة الأرضية.

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وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أنه سيتم تفعيل نظام النقاط في الزراعة، حيث سيحصل المزارع على دعم وفقا لعدد نقاطه، كما أنه من المنتظر أن يطرح وزير الزراعة والغابات، بكر بكدميرلي، نظام الدعم الزراعي الجديد على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين أو الثلاثاء من هذا الأسبوع.

ولفتت صحيفة زمان، إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة تراجع عدد المزارعين في تركيا بنحو 38 %، بينما تراجعت مساحة الزراعة خلال خمسة عشر عاما الأخيرة بنحو 12 %، بالإضافة إلى تراجع مزارع الخضروات بنحو 15 %.