تعرف على ضوابط الحصول على نظام التكافل الاجتماعى للطلاب بجامعة الأزهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت إدارة شئون الطلاب بجامعة الأزهر نظام التكافل الاجتماعى داخل الكليات ، وذلك من أجل صرف المساعدات لمن هم بحاجة لها وذلك وفق الضوابط الآتية:
• يقوم الطالب بالتقدم إلى الكلية ببحث اجتماعى من الشئون الاجتماعية (فى محل الاقامة).
• يقوم الطالب / الطالبة بتقديم ما يثبت دخل الأسرة معتمد و مختوم.
• إذا كان ولى الأمر موظفا يحضر الطالب مفردات مرتب مختوم.
• إذا كان ولى الأمر بالمعاش يحضر الطالب مفردات المعاش مختوم.
• إذا كان ولى الأمر فلاحا يحضر الطالب خطابا من الجمعية الزراعية التابع لها محل إقامته بحيازة الوالد للأرض و تقدير الدخل.
• إذا كان ولى الأمر يعمل فى أى عمل حر يحضر الطالب إثبات للدخل من الشئون الاجتماعية التابع لها محل إقامته.
• يحضر الطالب إثبات قيد من الكلية بأنه مقيد داخل الكلية.
• يحضر الطالب صورة من البطاقة الشخصية و بطاقة ولى الأمر.
• يقوم الاخصائى الاجتماعى داخل المكتب بعمل بحث اجتماعى له للتأكد من بياناته و تقدير حاجاته للمساعدة.
• تعتمد هذه الأوراق من شئون الطلبة بالكلية و كذلك مدير الكلية ويوضع عليها ختم شعار الجمهورية و عند الانتهاء من فترة استلام الأبحاث تشكل لجنة لاختيار الحالات التى سوف يتم مساعدتها.
• وتقدم المساعدة عن طريق صندوق التكافل الاجتماعى ويصرف الطالب أو الطالبة المبالغ المخصصة بعد عمل استمارة صرف تعتمد من الوحدة الحسابية داخل الجامعة و تصرف بالكلية عن طريق مندوب الصرف.
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