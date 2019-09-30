فيديو.. الجالية المصرية فى أيطاليا وأسبانيا تنظم وقفة لتأييد الرئيس السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم شباب الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الإيطالية وقفة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى.
ودعا أحد القائمين على الحدث إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التى غرضها هدم الجيش والدولة، كما طالب بالتكاتف والتعاون لإعلاء مصر.
وتكرر المشهد فى مدينة برشلونة الإسبانية التى تجمع فيها مؤيدى السيسى من أبناء الجالية المصرية، على ألحان "تسلم الأيادى"، ورفع المتواجدين صور الرئيس السيسى وأعلام مصر.
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