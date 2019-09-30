شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء خريفية ممتعة.. اعرف توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة× 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرار بالأحوال الجوية ، وطقس خريفى ممتمع، هكذا يتوقع خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة ، تزامنا مع الأسبوع الثانى لفصل الخريف والذى بدأ جغرافيا 23 سبتمبر الجارى.
وينشر ”الخليج 365” لقرائه فى نقاط مبسطة توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة كما يلى:
1- توقعات باستقرار حالة الطقس تزامنا مع ثانى أسبوع بفصل الخريف
2- درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام
3- درجات الحرارة العظمى تظل حول معدلاتها الطبيعية خلال الـ 72 ساعة المقبلة وتتراوح بين 33 و 34 درجة .
4- لا توجد أية ظواهر جوية خلال الثلاثة أيام المقبلة سوى الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر
5- الرياح معتدلة وهادئة على أغلب الأنحاء
6- درجات الحرارة الصغرى بالعاصمة تتراوح بين 24 و 25 درجة
7- توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية
8- الطقس سيكون مائل للحرارة على السواحل الشرقية حتى الوجه البحرى والقاهرة
9- توقعات بطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا
10- تقل الرؤية فى الشبوره المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد
11- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل
الشمالية
12- الرياح معتدلة تنشط شمال الصعيد وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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