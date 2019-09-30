شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء خريفية ممتعة.. اعرف توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة× 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرار بالأحوال الجوية ، وطقس خريفى ممتمع، هكذا يتوقع خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة ، تزامنا مع الأسبوع الثانى لفصل الخريف والذى بدأ جغرافيا 23 سبتمبر الجارى.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه فى نقاط مبسطة توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة كما يلى:

1- توقعات باستقرار حالة الطقس تزامنا مع ثانى أسبوع بفصل الخريف

2- درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام

3- درجات الحرارة العظمى تظل حول معدلاتها الطبيعية خلال الـ 72 ساعة المقبلة وتتراوح بين 33 و 34 درجة .

4- لا توجد أية ظواهر جوية خلال الثلاثة أيام المقبلة سوى الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر

5- الرياح معتدلة وهادئة على أغلب الأنحاء

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6- درجات الحرارة الصغرى بالعاصمة تتراوح بين 24 و 25 درجة

7- توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية

8- الطقس سيكون مائل للحرارة على السواحل الشرقية حتى الوجه البحرى والقاهرة

9- توقعات بطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا

10- تقل الرؤية فى الشبوره المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد

11- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل

الشمالية

12- الرياح معتدلة تنشط شمال الصعيد وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.