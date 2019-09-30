النقل: شركة عالمية تقدم عرضا لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، تلقى عرض من شركة بومباردييه العالمية لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 77 جرارا خارج الخدمة، مع تقديم قرض حكومى ميسر يمول تكلفة تصنيع وإعادة تأهيل هذه الجرارات.
وأضافت المصادر، أن الوزارة تخطط لشراء 250 جرار جديد، وتم التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتصنيع وتوريد 100 جرار منهم، ويجرى دراسة التعاقد مع شركة بومباردييه لتصنيع وتوريد 100 جرار آخرين فى حالة كانت أسعارها منافسة.
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