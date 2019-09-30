شكرا لقرائتكم خبر عن "ضوء البروج" يزين سماء مصر والوطن العربى والنصف الشمالى للكرة الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الفترة الحالية والأشهر المقبلة أوقات مناسبة لرصد ضوء البروج أو "الفجر الكاذب" بسماء مصر الوطن العربى وكامل النصف الشمالى من الكرة الأرضية .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هناك فرصة رائعة لالتقاط صور لضوء البروج وهلال القمر سويا نظرا لأن كليهما سيقع باتجاه الأفق الشرقي.

وأوضح التقرير، أن ضوء البروج هرمي الشكل له لون "الحليب" يشاهد باتجاه الأفق الشرقي قبيل ظهور الفجر الصادق بحوالى ساعة أو نحو ذلك، ولكن يجب أن يكون الراصد فى موقع مظلم تماما بعيد عن أضواء المدن التى تطمس الأضواء الطبيعية في السماء.

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ويمكن رؤية ضوء البروج لمدة تصل 60 دقيقة قبل بداية إنبثاق ضوء الفجر، ولذلك فإن البحث عن ضوء البروج يكون بحوالي 80 الى 120 دقيقة قبل شروق الشمس.

وتابع التقرير: على عكس ضوء الفجر، لايوجد لضوء البروج لون وردي فالسماء المحمره قبل شروق الشمس وبعد غروبها نتيجة لتبعثر ضوء الشمس بسبب الغلاف الجوي حول الأرض ، أما بالنسبة لضوء البروج فإن مصدره خارج الغلاف الجوي للأرض ، فهو عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن جزيئات الغبار التي تتحرك في مستوى الأرض والكواكب حول الشمس.

وأشار التقرير، إلى أن ضوء البروج لاعلاقة له بالمجموعات النجمية التي تمثل البروج في دائرة البروج .