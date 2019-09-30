شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تطوير كوبرى عباس وإعادة فتحه أمام حركة مرور السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد شهر من العمل الجاد انتهت الإدارة العامة للمرور، من إصلاح فواصل وتطوير كوبرى عباس فى الاتجاه القادم من الجيزة، وهى الأعمال التى تمت بالتوازى مع دعم محور الأعمال بالخدمات المرورية والعلامات الإرشادية.

وكانت مجموعة من الإصلاحات أعلنت عنها إدارة المرور، لكوبرى عباس فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة، تمت بعد التنسيق مع الأجهزة المعنية على تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً، الأمر الذى استلزم غلق نصف الطريق (بالتناوب)..

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وعينت إدارة المرور، الخدمات اللازمة لتسيير حركة السيارات، فيما وضعت الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة، طواحين ضوئية، علامات إرشادية وتحذيرية، مخاريط، فواصل حركة لمتابعة سير الأعمال لحين الانتهاء منها.