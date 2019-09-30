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انتهاء تطوير كوبرى عباس وإعادة فتحه أمام حركة مرور السيارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد شهر من العمل الجاد انتهت الإدارة العامة للمرور، من إصلاح فواصل وتطوير كوبرى عباس فى الاتجاه القادم من الجيزة،  وهى الأعمال التى تمت بالتوازى مع دعم محور الأعمال بالخدمات المرورية والعلامات الإرشادية.

وكانت مجموعة من الإصلاحات أعلنت عنها إدارة المرور، لكوبرى عباس فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة، تمت بعد التنسيق مع الأجهزة المعنية على تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً، الأمر الذى استلزم غلق نصف الطريق (بالتناوب)..

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وعينت إدارة المرور، الخدمات اللازمة لتسيير حركة السيارات، فيما وضعت الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة، طواحين ضوئية، علامات إرشادية وتحذيرية، مخاريط، فواصل حركة لمتابعة سير الأعمال لحين الانتهاء منها.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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