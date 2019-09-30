أخبار 24 ساعة.. صرف 51 مليون جنيه مساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التضامن: صرف 51 مليون جنيه مساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا التضامن توجه برعاية شقيقة الطفلة جنة ووالدها وإدخالهم برنامح تكافل وكرامة كيف نجحت الدولة فى مكافحة تعاطى المخدرات.. 23 مركزا متخصصا لعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة بـ14 محافظة.. و5 أماكن متخصصة لعلاج المرضى الإناث.. وبرامج لتوعية الشباب بأضرار "الكيف" طلاب الصف الثانى الثانوى العام يضعون المحتوى الرقمى للكتب المدرسية على التابلت التعليم تضع حلولا لعجز المعلمين فى المدارس.. تمنح المديريات صلاحية تشغيل خريجين بشكل مؤقت بالتنسيق مع المحافظ.. وتوجيه خريجات التربية لأداء الخدمة العامة فى المدارس.. ومذكرة لمجلس الوزراء باحتياجات الوزارة الصحة: المخزون الاستراتيجى كافٍ من "البتيوليزم" مصل تسمم الفسيخ Advertisements الصحة: دعم وسائل تنظيم الأسرة بأكثر من 90% من أسعارها الأصلية ننشر خريطة توزيع 302 عيادة ومركز لعلاج الضغط والسكر بالمجان وزارة الهجرة: المصرى بالخارج شديد الولاء لوطنه ولديه اشتياق لأرضه القوى العاملة تفتتح مكتب عمل بشرم الشيخ وتسلم 17 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة "مناهج صديقة للبيئة".. وزارة البيئة تنتهى من خطة لدمج المفاهيم البيئية بالمقررات من الحضانة للثانوية.. 4 ألوان للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجى والتصحر.. و"المعلمين" تطالب بتوزيع 1000 صندوق للقمامة بالمدارس "موانئ البحر الأحمر" تعلن استقبال ومغادرة 389 شاحنة و192 سيارة عبر موانيها الأوقاف: أئمة الوزارة يتوجهون بالشكر للرئيس لتوجيه بتحسين أحوالهم المعيشية

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