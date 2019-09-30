شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الفنية تبدأ تصحيح أوراق امتحان قياس مهارات طلاب أولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المدارس الثانوية الفنية، تصحيح كراسات الامتحان التحريرى، الذى عقد لطلاب الصف الأول الثانوى العام أمس السبت، لقياس مهارات الطلبة فى اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

وقالت مصادر مسئولة، إن كنترولات المدارس الفنية بدأت فى تصحيح كراسات الامتحان وسيتم رصد الدرجات على مستوى المدرسة والإدارة والمديرية ورفع النتيجة إلى الوزارة لمعرفة مستوى الطلبة الضعفاء فى مهارات القراءة واللغة ودخولهم برنامج لرفع مستواهم بشكل مباشر، موضحة أن للطالب أكثر من فرصة يستطيع فيها تحسين مستواه قبل عقد امتحان الترم الأول.

وشددت المصادر على أن عقد الامتحان لطلبة أولى ثانوى ليس معناه تحويل طالب من تخصص إلى تخصص أخر إذا ثبت أن مهاراته فى القراءة واللغة دون المستوى ولكن كل طالب فى تخصصه كما هو منذ التحاقه به منذ بداية العام الدراسى مع عقد برامج تحسين مستوى للطالب.