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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أنها سوف تعمل على تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحسين أحوال الدعاة المعيشية، و مهارات الأئمة وتحسين الأوضاع المالية.
وقال الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمى باسم وزارة الاوقاف، لـ ”الخليج 365” أن العمل فى الفترة المقبلة سوف يشهد التركيز أيضا على الخطاب الدينى.
وأضاف طايع، لـ"الخليج 365" أن هناك موارد ذاتية متعددة سوف يتم بحث توجيه جزء من مخصصاتها لتنفيذ التكليفات، حيث يوجد موارد ذاتية منها: عوائد اللجنة العليا للخدمات، و فائض ريع الوقف.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتنمية مهارات الأئمة وتحسين الأوضاع المالية والمعيشية لهم من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية لوزارة الأوقاف ، كما وجه بمواصلة تنفيذ استراتيجية التصدي للفكر المتطرف وترسيخ الفهم الصحيح لجوهر الإسلام ومقاصده العليا وروحه السمحة.
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