شكرا لقرائتكم خبر عن ​ا​لأوقاف نسعى لتنفيذ تكليف الرئيس برفع مرتبات الأئمة من مواردنا الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أنها سوف تعمل على تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحسين أحوال الدعاة المعيشية، و مهارات الأئمة وتحسين الأوضاع المالية.

وقال الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمى باسم وزارة الاوقاف، لـ ”الخليج 365” أن العمل فى الفترة المقبلة سوف يشهد التركيز أيضا على الخطاب الدينى.

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وأضاف طايع، لـ"الخليج 365" أن هناك موارد ذاتية متعددة سوف يتم بحث توجيه جزء من مخصصاتها لتنفيذ التكليفات، حيث يوجد موارد ذاتية منها: عوائد اللجنة العليا للخدمات، و فائض ريع الوقف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتنمية مهارات الأئمة وتحسين الأوضاع المالية والمعيشية لهم من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية لوزارة الأوقاف ، كما وجه بمواصلة تنفيذ استراتيجية التصدي للفكر المتطرف وترسيخ الفهم الصحيح لجوهر الإسلام ومقاصده العليا وروحه السمحة.