شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ غدا تسجيل طلبات مكلفى الخدمة العامة من خريجى الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، تسجيل البيانات لمكلفى الخدمة العامة الدفعة 93 من خريجى الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتباراً من غد الثلاثاء ويتم التسجيل الإلكترونى أولا، ثم التقدم الى أقرب إدارة أو مديرية لتقديم الأوراق.

وكانت وزارة التضامن أكدت أن التسجيل سيتم عبر موقع الوزارة حيث يتم عرض خطوات تسجيل الطلب والدخول على الخدمة الجديدة واختيار المديرية والجهة الإدارية القريبة من محل إقامة الخريج أو الخريجة بعد تسجيل البيانات الرسمية ومنها الاسم والعنوان والمؤهل الجامعى والرقم القومي، والدرجة العلمية والتخصص ومهارة اللغة والكمبيوتر والحالة الصحية التى تستلزمها عملية التسجيل الإلكترونى لشباب الخريجين والخريجات من شتى الجامعات والمعاهد حتى الوصول إلى خدمة استعلام عن طلب لتكليف والحصول على الخطاب الرسمى بقرار التكليف على الجهة الإدارية.

ويستمر التسجيل لمدة شهر حيث يتم تكليف الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2019 كذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضاً من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2019.