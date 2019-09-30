شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ فى إنشاء مجمع خدمات بمنطقة حكر السكاكينى بعد إخلائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محسن صلاح، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن أجهزة المحافظة انتهت من إخلاء منطقة حكر السكاكينى القديم بحى الشرابية وجارى رفع مخلفات الهدم، الناتجة عن إزالة 250 عقارا تقريبا، وتم تعويض السكان بوحدات بديلة مجهزة بالكامل بمشروع المحروسة بمدينة السلام.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، ل الخليج 365، أن المحافظة أعدت مخططا لإعادة استغلال المساحة التى تم اخلاؤها وتبلغ 6 فدان تقرببا، حيث سيتم إنشاء مجمع مدارس ومجمع خدمات تشمل مركز شباب وساحات انتظار ومسجد ومركز تجارى ومركز طبى ونقطة شرطة ومسطحات خضراء لخدمة أهالى المنطقة، ولن يتم انشاء منشأة استثمارية.

Advertisements

واشار صلاح، إلى أنه سيتم البدء فى تطوير منطقة حكر السكاكينى الجديد قريبا وسيتم تعويض السكان ايضا بنفس الآلية، خلال أيام، مشيرا إلى أن الحى انتهى من حصر السكان.

وكانت محافظة القاهرة نقلت 794 أسرة بمشروع المحروسة1، و جارى الإعداد لإزالة حكر الساكينى الجديد والبالغ مساحته 4.5 فدان تقريبا وتضم 165 عقارا ومخزنا وسيجرى إزالتها ونقل سكانها إلى مشروع المحروسة 1، طبقا لكشوف الحصر المعتمدة.