شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء تبدأ حملات مكثفة على المناطق الأكثر سرقة لتيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الأيام القادمة ستشهد حمالات مكثفة للقضاء على سرقات التيار الكهربائي بجميع انحاء الجمهوريه و خاصة بعض المناطق التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع إدارة مباحث شرطة الكهرباء.
و أضاف المصدر ، فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" أنه يوجد عدد من الأحياء التى تعانى من انقطاعات نتيجة انتشار السرقات بها خاصة بالمبانى العشوائية و المخالفة و تم عمل دراسة لحصر الأماكن الأكثر سرقة للتيار بنطاق عمل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء و التى يبلغ عددها 15 منطقة و تأتى منطقة شق الثعبان بالمعادى من أكثر الأماكن التى يوجد بها سرقة للتيار و يليها البساتين و بعض المصانع و دار السلام و الصف وابو النمرس و بعض المراكز التابعة لريف الجيزة.
و أوضح المصدر ، أنه سيتم تكثيف الحملات سواء من خلال حق الضبطية القضائية أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء بهذه المناطق ، و تم البدء بالفعل فى شق الثعبان و إمبابة و هى أكثر المناطق سرقة للتيار التى تكبد قطاع الكهرباء خسائر مالية كبيرة.
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