شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 30/9/2019 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 21 33شبين الكوم 22 33طنطا 23 32دمنهور 23 30الإسكندرية 24 28بلطيم 22 29مطروح 22 29السلوم 21 29سيوة 19 33بورسعيد 24 30دمياط 24 30الزقازيق 24 33الاسماعيلية 21 34السويس 22 33العريش 20 30رفح 20 29رأس سدر 23 31نخل 18 32نويبع 25 32طابا 21 30كاترين 15 30الطور 24 31شرم الشيخ 27 35الغردقة 25 35مرسى علم 27 34الفيوم 24 33بنى سويف 23 33المنيا 22 34أسيوط 22 34سوهاج 22 35قنا 24 37الأقصر 24 39أسوان 25 39أبوسمبل 24 40الوادى الجديد 26 39شلاتين 26 38ابو رماد 26 37حلايب 27 36رأس حدربة 27 35أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:الصغرى العظمىمكة المكرمة 28 38المدينة 29 41الرياض 27 41المنامة 30 38أبوظبى 30 41الدوحة 30 38الكويت 26 44دمشق 14 33بيروت 24 28عمان 15 31القدس 16 27غزة 20 29بغداد 24 41مسقط 29 34صنعاء 13 24الخرطوم 26 39طرابلس 21 28تونس 19 30الجزائر 17 27الرباط 16 31نواكشوط 25 30وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمىأنقرة 10 28اسطنبول 17 27اسلام اباد 20 27نيودلهى 24 31جاكرتا 24 34بكين 20 28كوالالمبور 24 31طوكيو 20 28أثينا 19 29روما 16 26باريس 13 20مدريد 13 29برلين 10 16لندن 14 16مونتريال 11 16موسكو 12 14نيويورك 17 25واشنطن 18 29