شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 30/9/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الإثنين ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

Advertisements

تبقى درجات الحرارة اعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 1-2 درجة مئوية.

ويكون الطقس حاراً نسبياً في مختلف المناطق مع ساعات العصر، ويبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

كما تظهر السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية في أجزاء من البادية الجنوبية والشرقية المملكة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



الطقس فى فلسطين

لا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام ، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً في فترة الظهيرة خصوصاً في المناطق المنخفضة والساحلية، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتصبح الأجواء معتدلة نسبياً بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.