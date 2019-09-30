الأوقاف: أئمة الوزارة يتوجهون بالشكر للرئيس لتوجيه بتحسين أحوالهم المعيشية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاوقاف، إن قيادات وأئمة الوزارة يتوجهون بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم الرئيس المستمر لهم ورعايته للأئمة مهنيًّا وماديًّا ، حيث وجه الرئيس بتوفير التدريب الراقي للأئمة ، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعلمية ، لاسيما في التفاعل مع وسائل الإعلام المختلفة ، إلى جانب التوسع في مجال الترجمة والنشر ، مع الاستمرار في تحسين الأوضاع المهنية والمادية للأئمة .
و أكد قيادات وأئمة الأوقاف، حسب بيان الوزارة ، على أنهم سيبذلون كل الجهد لمواصلة العمل على تنفيذ خطة وزارة الأوقاف الاستراتيجية للتصدي للفكر المتطرف، ونشر الفكر الوسطي المستنير ، وأنهم يعاهدون الله (عز وجل) ويعاهدون الرئيس على بذل أقصى الجهد في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للفكر المتطرف .
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