لو عليك مديونية للكهرباء.. اعرف طرق السداد لتجنب رفع العداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى العديد من المواطنين من تراكم فواتير استهلاك الكهرباء التى أصبحت دين عليهم لابد من سداده، الخليج 365 يرصد لقراءه طرق السداد المختلفة لشركات توزيع الكهرباء لتجنب رفع العداد عن المشترك. 1-تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء لتقسيط المديونية. Advertisements 2- سداد 25% من قيمة المديونية. 3- تقسيط باقى المديونية على 12 شهر بحد أقصى بدون فوائد. 4- إذا كانت المديونية كبيرة و تخص كبار المشتركين من الممكن أن يحصل المشترك على نسبة خصم من قيمة المديونية مقابل سدادها كاملة مرة واحدة.

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