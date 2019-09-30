شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف تم العثور على بعض أحجار المعبد الخاص بالملك بطليموس الرابع بسوهاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من هو الملك بطليموس الرابع ؟

هو رابع ملوك الدولة البطلميه فى مصر حكم من 221 ق.م لغاية 203 ق.م وهو أبن بطليموس التالت يورجيتس

كيف تم إكتشاف عن بعض أحجار المعبد الخاص بالملك بطليموس الرابع؟

تم الكشف عن بعض أحجاره المعبد أثناء أعمال الحفر الخاصة بإمداد خطوط للصرف الصحى بالقرية أوائل الشهر الجارى تم على الفور وقف أعمال الحفر لمد مواسير الصرف الصحى فى تلك البقعة.

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أين عثر على بعض أحجار المعبد الخاص بالملك بطليموس الرابع؟

عثر على بعض الأحجار بقرية كوم أشقاو بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج والتى عرفت قديما باسم أفروديتوبوليسو ذكرها جوتييه في قاموسه أن هذه المدينة كانت عاصمة للمقاطعة العاشرة في صعيد مصر وأسمها المصري Tkou والقبطي Tschkoou ومنه أشتق الأسم العربي إشقاو وعثر فيها على البرديات المعروفة ببرديات أفروديتو، تتضمن البرديات المكتشفة رسائل من قره بن شريك إلى باسيليوس صاحب أشقوه، ومجموعات أخرى من الرسائل بلغات يونانية وقبطية وعربية.

ماذا فعل المجلس الأعلى للاثار بعد العثور على بعض الأحجار من المعبد؟

تم تكليف فريق عمل من وزارة الآثار لإجراء حفائر إنقاذ و البعثة بدأت أعمالها فى المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الجدار المكتشف فى عملية الحفر من مشروع الصرف.

ما الذى توصلت إليه بعثة المجلس الأعلى للأثار بمنطقة كوم أشقاو؟

كشفت البعثة عن الركن الجنوب الغربى من المعبد وباقى الجدار المتجه من الشمال إلى الجنوب وعليه بقايا مناظر متكررة للمعبود حابى يحمل القرابين برفقته العديد من الحيوانات والطيور المختلفة وأمامه بقايا نصوص تحتوى على اسم الملك بطليموس الرابع وعثرت أيضاً بالمنتصف على بقايا جدار آخر من الحجر الجيرى يتجه إلى الغرب وتغطى أرضيته بلاطات من الحجر الجيرى.