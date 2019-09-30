شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمنى: 4 ضربات استباقية للشرطة جنبت البلاد مخاطر الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن العيون الساهرة وجهت 4 ضربات إستباقية ضد العناصر المتطرفة مؤخراً، بمقتل إرهابيين فى العريش ومدينة 6 أكتوبر و15 مايو والعبور.

وأضاف الخبير الأمنى، أن هذه الضربات الاستباقية حمت البلاد من أعمال تخريبية كانت تستهدفها، لا سيما أن المتطرفين كان بحوزتهم العديد من المتفجرات والأسلحة النارية.

ولفت الخبير الأمنى، إلى أن اليقظة الأمنية تساهم بشكل كبير فى وأد الأعمال الإرهابية قبل وقوعها.