شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى لقناة "CBS": الهجوم على منشأتى النفط كان عمل حرب من إيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، أنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو على أن الهجوم على منشأتى النفط كان عمل حرب من إيران.
وشدد بن سلمان، خلال حواره فى برنامج "60 دقيقة" المذاع عبر قناة "CBS" الأمريكية، على إنه إذا لم يتخذ العالم إجراء قويا وحازما لردع إيران، فسنشهد مزيدا من التصعيد الذى يهدد المصالح الدولية، مؤكدا أنه يفضل الحل السلمى، لأن ذلك أفضل بكثير من الحل العسكرى.
وكشف ولى العهد السعودى، أن الحرب بين السعودية وإيران ستؤدى إلى انهيار الاقتصاد العالمى، مضيفا أن الرئيس الأمريكى ترامب، يجب أن يلتقى بالرئيس الإيرانى حسن روحانى، لصياغة صفقة جديدة بشأن برنامج طهران النووى ونفوذها فى الشرق الأوسط.
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