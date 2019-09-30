شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن الإرهابى إبراهيم إسماعيل بعد إحالته للمفتى بقضية "ميكروباص حلوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، 7 متهمين بـ"خلية ميكروباص حلوان" الإرهابية، للمفتى لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامهم، فى اتهامهم بقتل معاون مباحث حلوان و7 أمناء آخرين وارتكاب العديد من الجرائم، ومن بين المحالين للمفتى الإرهابى إبراهيم إسماعيل، وتوجد العديد من معلومات عن هذا الإرهابى الخطير منها.

1ــ المتهم حصل على حكم بالإعدام فى قضية حادث كنيسة مار مينا فى 12 مايو 2019.

2ـ حصل على حكم إعدام فى واقعة قتل مجندين بكارتة الدائرى الإقليمى فى أكتوبر من عام 2018.

3ـ حصل على حكم إعدام فى واقعة قتل مجند وضابط فى اتهامه بالهجوم كارتة طريق بنى سويف وقتل 3 أفراد، فى 9 نوفمبر من عام 2018.

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4ـ اتهم بقتل 10 مواطنين أمام كنيسة مار مينا، ووجهت النيابة للمتهم تهم القتل العمد والشروع فى القتل، وتولى قيادة جماعة إرهابية، وحيازة سلاح نارى.

5ـ فى قضية الهجوم على ميكروباص حلوان والتى استشهد فيها ضابط و7 أمناء شرطة جاء المتهم رقم 4 بأمر الإحالة ووجهت له تهم القتل والانضمام لجماعة إرهابية وحيازة سلاح نارى.

6ـ حكم عليه بالإعدام فى حادث كنيسة مارمينا وأصبح الحكم نهائى بات لصدوره من جنايات أمن الدولة طوارئ.

7ـ فى 12 نوفمبر المقبل ينتظر المتهم الحكم عليه بعد إحالته للمفتى مع 6 آخرين بقضية خلية ميكروباص حلوان.