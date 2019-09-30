شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: أسعار الأسماك 21 جنيها للبلطى و35 للبورى الأطلسى والماكريل 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بمنتجات الأاسماك بعد تخفيض أسعارها لتلبية احتياجات المواطنين أول بأول.

وكانت الوزارة قد أعلنت ضخ كميات كبيرة لأول مرة منتجات أسماك البورى بسعر 35 جنيها للكيلو، بجودة عالية من منتجات المحيط الأطلسى، لافتة إلى أن سعر البورى فى الأسواق الأخرى يتراوح من 65 إلى 75 جنيها، حيث تم توفير كميات كبيرة فى فروع ومنافذ الشركة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية بجانب أيضا مد المجمعات الاستهلاكية فى المناطق الأخرى بمنتجات الأسماك تنيذا لتوجيهات وزارة التموين بتوفير المنتجات بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وجدير بالذكر، أنه تم تخفيض سعر الكيلو أسماك البلطى أسوان إلى 21 جنيها بدلا من 24 جنيها، بعدد سمكتين أو 3 سمكات للكيلو، بجانب أيضا تخفيض سكر كيلو الماكريل إلى 25 جنيها بدلا من 30 جنيها وتخفيض سعر كيلو المكرونة إلى 30 جنيها بدلا من 38 جنيها، فى إطار توفير كافة المنتجات للمواطنين أول بأول، إضافة إلى توفير المنتجات من خلال السيارات المتنقلة فى الميادين العامة