شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافة أسوان": 8 فرق فنية و300 فنان يحيون احتفالات "تعامد الشمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح مدير عام إقليم جنوب الصعيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بأن الفرق الفنية المشاركة هى: "أسوان وتوشكى وبورسعيد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادى الجديد".

وأشار إلى أن الفرق الثمانية تضم 300 فنان وفنانة يقدمون مجموعة من العروض الفنية والاستعراضات المميزة أمام الجمهور داخل محافظة أسوان بالأماكن والمواقع الثقافية والسياحية، مثل: قصور الثقافة ومراكز الشباب والمتاحف، علاوة على العروض الرئيسية فى مدينة أبوسمبل ومعبدى رمسيس.

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يذكر أن مهرجان تعامد الشمس بمحافظة أسوان، يقام مرتين سنوياً خلال شهرى فبراير وأكتوبر، بمناسبة إحياء الظاهرة الفلكية الفريدة التى جسدها القدماء المصريين فى المعبد الكبير للملك رمسيس الثانى بأبوسمبل، والتى تتعامد فيه الشمس على قدس الأقداس مرتين فى العام 22 فبراير و22 أكتوبر.